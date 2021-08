Plus que trois petits jours avant le début de l’édi­tion 2021 de l’US Open sur laquelle Novak Djokovic est le grand favori. En passe de réaliser le Grand Chelem calen­daire et ainsi de remporter un 21 Majeur, le Serbe a reçu les éloges de l’an­cienne joueuse autri­chienne, Barbara Schett, 7e mondiale en 1999.

« Je pense qu’il va finir comme le meilleur joueur de tous les temps. Que tu l’aimes ou non, ça n’a pas d’im­por­tance. S’il gagne ce tournoi, il sera celui qui aura le plus de Grand Chelem. Je ne pense pas que Federer en gagnera un autre. Nous serions heureux de le voir jouer à nouveau et avec Rafa, les choses ne sont pas plus faciles non plus. Je ne pense pas que Medvedev, Tsitsipas et les autres gagne­ront 21 Grands Chelems. Novak a l’air d’avoir 27 ou 28 ans. Il est très en forme et prend bien soin de son corps. Même s’il ne gagne pas le titre à New York, il conti­nuera à en gagner d’autres. Il sait combien les prochaines années sont impor­tantes pour cela. »