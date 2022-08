Barry Cowan (au sujet du forfait de Djokovic) : « C’est une honte pour toutes les personnes concernées »

Ancien 162e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Sky Sports, Barry Cowan a rejoint la longue liste des anciens joueurs ou actuels qui s’in­surgent contre l’ab­sence de Novak Djokovic à l’US Open pour des raisons sani­taires dépas­sées et irrationnelles.

« C’est quelque chose qu’il savait depuis le mois de mars qu’il ne serait pas en mesure de jouer ces tour­nois améri­cains. Je pense qu’à ce stade, il accepte la situa­tion, il ne la combat pas. C’est une honte pour toutes les personnes concer­nées, car vous voulez que les meilleurs joueurs parti­cipent au tournoi. Vous voulez les plus grandes histoires et avec Djokovic gagnant de Wimbledon et la chance, bien sûr, de gagner un autre majeur et de combler l’écart avec Rafael Nadal. Cela rend le tableau masculin beau­coup plus faible et beau­coup plus ouvert. »