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Bartoli dévoile sa favo­rite du tournoi : « Elle ne joue pas comme une gauchère clas­sique. L’un de ses plus grands atouts, c’est qu’elle est très rapide sur le court. Elle cherche à prendre l’initiative et à aller vers l’avant »

Par
Antoine Touchard
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Marion Bartoli ne perd jamais de vue le circuit et est désor­mais devenue une consul­tante régu­lière pour les plus grandes chaînes de télévision.

Interrogée au sujet du tableau féminin et notam­ment de la nouvelle pépite du circuit, Alex Eala, la Française s’est montrée parti­cu­liè­re­ment impres­sionnée par sa matu­rité et sa manière de jouer, comme le rapportent nos confrères de Tennis365 sur leur compte X.

« Elle a cette parti­cu­la­rité d’être gauchère, mais elle ne joue pas comme une gauchère clas­sique. L’un de ses plus grands atouts, c’est qu’elle est très rapide sur le court. Elle cherche à prendre l’initiative et à aller vers l’avant » a déclaré Bartoli. 

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 11:43

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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