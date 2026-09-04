Marion Bartoli ne perd jamais de vue le circuit et est désormais devenue une consultante régulière pour les plus grandes chaînes de télévision.
Interrogée au sujet du tableau féminin et notamment de la nouvelle pépite du circuit, Alex Eala, la Française s’est montrée particulièrement impressionnée par sa maturité et sa manière de jouer, comme le rapportent nos confrères de Tennis365 sur leur compte X.
« Elle a cette particularité d’être gauchère, mais elle ne joue pas comme une gauchère classique. L’un de ses plus grands atouts, c’est qu’elle est très rapide sur le court. Elle cherche à prendre l’initiative et à aller vers l’avant » a déclaré Bartoli.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 11:43