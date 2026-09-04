Marion Bartoli ne perd jamais de vue le circuit et est désor­mais devenue une consul­tante régu­lière pour les plus grandes chaînes de télévision.

Interrogée au sujet du tableau féminin et notam­ment de la nouvelle pépite du circuit, Alex Eala, la Française s’est montrée parti­cu­liè­re­ment impres­sionnée par sa matu­rité et sa manière de jouer, comme le rapportent nos confrères de Tennis365 sur leur compte X.

Marion Bartoli with huge praise for Alex Eala after her second round win at the US Open…



“She has that lefty­ness but she doesn’t play like a typical lefty. One of her biggest assets is she’s very quick on the court. She’s looking to make the play, she’s looking to go forward. » pic.twitter.com/fbAhlNSijp — Tennis365 (@tennis365com) September 3, 2026

« Elle a cette parti­cu­la­rité d’être gauchère, mais elle ne joue pas comme une gauchère clas­sique. L’un de ses plus grands atouts, c’est qu’elle est très rapide sur le court. Elle cherche à prendre l’initiative et à aller vers l’avant » a déclaré Bartoli.