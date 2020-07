La numéro 1 mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty, a décidé de déclarer forfait pour la tournée américaine en raison du Covid-19.

Il semble donc que la bulle sanitaire hyper stricte mise en place pour la tournée américaine n’a pas convaincu l’Australienne. « Mon équipe et moi avons décidé que nous ne nous rendrons pas aux États-Unis pour Cincinnati et l’US Open cette année. J’adore les deux événements, donc c’était une décision difficile, mais il y a encore des risques importants impliqués en raison du COVID-19 et je ne me sens pas à l’aise pour mettre mon équipe et moi dans cette position. Je souhaite à l’USTA tout le meilleur pour les tournois et j’ai hâte d’être de retour aux États-Unis l’année prochaine » a déclaré Barty.

Ce forfait n’est pas une surprise mais il est symbolique car il s’agit de la numéro 1 mondiale.

En Australie, l’analyse du Covid-19 semble bien plus catastrophique que dans d’autres pays. La virulence et l’activisme de Nick Kyrgios en est la preuve formelle. D’ailleurs, Nick devrait suivre l’exemple de sa compatriote.

Concernant la suite de sa saison, la numéro 1 mondiale n’a pas pas pris de décision : « Je prendrai ma décision pour Roland-Garros et les tournois européens WTA voisins dans les semaines à venir. »