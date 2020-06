La numéro 1 mondiale pourrait-elle être absente de l’US Open ? Dans des propos accordés au quotidien australien The Age, Ashleigh Barty, qui se réjouit d’un possible retour du circuit, a confié qu’elle devra réfléchir avant de prendre une décision concernant sa participation aux tournois américains : « C’est excitant de voir que l’on parle à nouveau du tennis et que les choses évoluent dans la bonne direction pour que nous puissions commencer à rejouer, mais j’aurais besoin de comprendre toutes les informations et les conseils de la WTA et de l’USTA avant de prendre une décision sur les événements américains. Ce n’est pas seulement moi, c’est mon équipe que je dois prendre en compte. »

Sa déclaration rejoint celle de Rafael Nadal lors de sa conférence de presse organisée sur « zoom » par la FFT. « La situation n’est pas idéale. Si vous me demandez aujourd’hui si je veux me rendre à New York pour disputer un tournoi, je vous répondrai non, a commenté l’actuel numéro 2 mondial et tenant du titre à l’US Open. C’est aujourd’hui. Mais dans quelques mois, j’espère que la situation aura évolué positivement. »