Qualifié pour le troi­sième tour de Wimbledon après sa victoire sur Clara Tauson (6–1, 7–5), Ashleigh Barty a remporté ce jeudi la 42e victoire de sa saison. L’Australienne, qui a connu quelques diffi­cultés pour conclure la partie comme ça peut parfois lui arriver, ne consi­dère pas cela comme une faille.

« Me faire breaker lorsque je sers pour le match, c’est arrivé quelques fois, mais j’ai gagné une quaran­taine de matches et cela ne m’est pas arrivé souvent. Vous pouvez écrire ce que vous voulez à ce sujet. Ce n’est pas un problème pour moi Il y a juste quelques matchs où je n’ai pas été capable de bien servir, notam­ment sur mes premières balles. Lorsque vous regardez de bons joueurs sur les deuxièmes services, vous savez que ça faire mal. C’est aussi simple que ça. Je pense qu’il y a eu quelques matches où cela s’est produit, mais il y en a eu beau­coup d’autres où cela ne s’est pas produit. Ce n’est pas une préoc­cu­pa­tion, ce n’est pas quelque chose sur lequel je me concentre. »