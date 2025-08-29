AccueilVidéosBattu, mauvais joueur, Tsitsipas s'en prend à Altmaier au filet : "Évite...
Battu, mauvais joueur, Tsitsipas s’en prend à Altmaier au filet : « Évite de faire un service à la cuillère. La prochaine fois, je viserai ton corps, ne te demande pas pourquoi »

Laurent Trupiano
Laurent Trupiano

On s’at­ten­dait à un gros match entre Tsitsipas et Altmaier, qui est toujours dangereux.

Cela a été le cas avec une bataille en 5 manches remportée par l’Allemand (7−6, 1–6, 4–6, 6–3, 7–5) après avoir sauvé une balle de match et commis visi­ble­ment l’ir­ré­pa­rable en réali­sant un service à la cuillère dans le 4e set.

Un geste que n’a pas apprécié le Grec qui ne s’est pas gêné de lui faire savoir lors d’une poignée de main qui va rester dans les annales d’au­tant qu’Altmaier a refusé de se justifier. 

« La prochaine fois, évite de faire un service à la cuillère. La prochaine fois que je viserai ton corps, ne te demande pas pourquoi… »

Au final, le bilan est que Tsitsipas se fait sortir dès le deuxième tour tour et qu’il est encore « malade » de son tennis. Sa réac­tion lors de la poignée de main ne va pas améliorer sa côte de popu­la­rité qui est au plus bas.

