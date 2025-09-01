Arthur était forcément déçu mais aussi comblé par ce qui lui arrive comme il l’a explique à nos confrères de l’Equipe.
« Je suis passionné de tennis, je ne peux qu’être comblé d’avoir joué le numéro 1 et le numéro 2 sur deux des trois derniers Grands Chelems, sur les courts centraux. Oui, je suis admiratif. Plus d’une fois j’ai eu envie d’applaudir ou de lui dire bravo. Quand il me fait son coup dans le dos en début de match, heureusement qu’il y a 40–0 parce que si c’est balle de break pour moi, je vais aller l’étrangler (sourire). C’est fort ! C’est une rigueur absolue, c’est très physique, c’est très technique et en plus c’est très talentueux. Ce sont les meilleurs joueurs de tennis actuels et on a de la chance de les avoir aussi »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 08:01