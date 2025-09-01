AccueilUS OpenBattu par Alcaraz, Rinderknech positive : "Je suis passionné de tennis, je...
US Open

Battu par Alcaraz, Rinderknech posi­tive : « Je suis passionné de tennis, je ne peux qu’être comblé d’avoir joué le numéro 1 et le numéro 2 sur deux des trois derniers Grands Chelems, sur les courts centraux »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

626
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Arthur était forcé­ment déçu mais aussi comblé par ce qui lui arrive comme il l’a explique à nos confrères de l’Equipe.

« Je suis passionné de tennis, je ne peux qu’être comblé d’avoir joué le numéro 1 et le numéro 2 sur deux des trois derniers Grands Chelems, sur les courts centraux. Oui, je suis admi­ratif. Plus d’une fois j’ai eu envie d’ap­plaudir ou de lui dire bravo. Quand il me fait son coup dans le dos en début de match, heureu­se­ment qu’il y a 40–0 parce que si c’est balle de break pour moi, je vais aller l’étran­gler (sourire). C’est fort ! C’est une rigueur absolue, c’est très physique, c’est très tech­nique et en plus c’est très talen­tueux. Ce sont les meilleurs joueurs de tennis actuels et on a de la chance de les avoir aussi »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 08:01

Article précédent
Djokovic qualifié en quart de finale : « Ce qui m’en­cou­rage et me donne beau­coup de positif, c’est ma façon de jouer ce soir. C’est ma meilleure perfor­mance du tournoi jusqu’à présent »
Article suivant
Le télé­phone de Jannik Sinner a trahit l’Italien, sa nouvelle fiancée est connue !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.