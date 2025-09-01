Arthur était forcé­ment déçu mais aussi comblé par ce qui lui arrive comme il l’a explique à nos confrères de l’Equipe.

« Je suis passionné de tennis, je ne peux qu’être comblé d’avoir joué le numéro 1 et le numéro 2 sur deux des trois derniers Grands Chelems, sur les courts centraux. Oui, je suis admi­ratif. Plus d’une fois j’ai eu envie d’ap­plaudir ou de lui dire bravo. Quand il me fait son coup dans le dos en début de match, heureu­se­ment qu’il y a 40–0 parce que si c’est balle de break pour moi, je vais aller l’étran­gler (sourire). C’est fort ! C’est une rigueur absolue, c’est très physique, c’est très tech­nique et en plus c’est très talen­tueux. Ce sont les meilleurs joueurs de tennis actuels et on a de la chance de les avoir aussi »