Interrogé en confé­rence de presse sur son état d’esprit après cette défaite forcé­ment diffi­cile à encaisser, Alcaraz a expliqué être malgré tout très satis­fait de sa perfor­mance. Passé tout près de la victoire, il ne compte pas s’en vouloir et préfère retenir le positif de cette immense bataille.

Pese a la derrota, Alcaraz asegura irse FELIZ.



🗣️ “Como dije antes de que comen­zara el torneo, mi obje­tivo era venir aquí, competir y disputar este tipo de partidos, estando sano”



🗣️ “Estuve cerca, muy cerca. Por eso, no voy a sentirme decep­cio­nado por no haber conse­guido la… pic.twitter.com/Lvh4pt87H6 — José Morón (@jmgmoron) September 9, 2026

« Comme je l’ai dit avant le début du tournoi, mon objectif était de venir ici, de jouer et de disputer ce type de matchs tout en étant en bonne santé.J’ai été proche, très proche. C’est pour­quoi je ne vais pas être déçu de ne pas avoir réussi à décro­cher la victoire à la fin. Je suis simple­ment heureux et fier de moi, de la manière dont je me suis battu tout au long du match. Après le troi­sième set, j’étais vrai­ment fatigué physi­que­ment, mais j’ai trouvé le moyen de me ressaisir et de conti­nuer à repousser mes limites pour aller cher­cher encore un peu plus.Au cinquième set, je commen­çais à me sentir de mieux en mieux, mais j’affrontais l’un des… C’est une bête. Shelton est un joueur incroyable, très puis­sant. Il a réussi à très bien jouer dans toutes les situa­tions, donc il faut lui donner tout le mérite.Mais je quitte le court heureux. Je pars avec le sourire et en bonne santé, et c’est préci­sé­ment ce dont j’avais besoin » a déclaré Carlos Alcaraz.