Interrogé en conférence de presse sur son état d’esprit après cette défaite forcément difficile à encaisser, Alcaraz a expliqué être malgré tout très satisfait de sa performance. Passé tout près de la victoire, il ne compte pas s’en vouloir et préfère retenir le positif de cette immense bataille.
« Comme je l’ai dit avant le début du tournoi, mon objectif était de venir ici, de jouer et de disputer ce type de matchs tout en étant en bonne santé.J’ai été proche, très proche. C’est pourquoi je ne vais pas être déçu de ne pas avoir réussi à décrocher la victoire à la fin. Je suis simplement heureux et fier de moi, de la manière dont je me suis battu tout au long du match. Après le troisième set, j’étais vraiment fatigué physiquement, mais j’ai trouvé le moyen de me ressaisir et de continuer à repousser mes limites pour aller chercher encore un peu plus.Au cinquième set, je commençais à me sentir de mieux en mieux, mais j’affrontais l’un des… C’est une bête. Shelton est un joueur incroyable, très puissant. Il a réussi à très bien jouer dans toutes les situations, donc il faut lui donner tout le mérite.Mais je quitte le court heureux. Je pars avec le sourire et en bonne santé, et c’est précisément ce dont j’avais besoin » a déclaré Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 11:04