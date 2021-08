Un petit tour et puis s’en va pour Nick Kyrgios à New York. Il aura quand même fait le show avec des réflexions sur le court faisant réfé­rence à la brouille Murray – Tsitsipas. Mais il était beau­coup trop juste physi­que­ment pour gagner un joueur aussi solide et constant que Roberto Bautista Agut.

L’Australien, forfait à Winston Salem la semaine dernière, traîne une bles­sure au genou gauche, qui l’empêche d’être à 100%, même s’il nour­ris­sait de grandes ambi­tions dans cet US Open.

L’Espagnol s’im­pose aisé­ment avec une petite bulle pour finir face à un Kyrgios résigné : 6–3, 6–4, 6–0, en 1h50. Il affron­tera Emil Ruusuvuori au 2e tour.