Roberto Bautista Agut était si près de faire tomber Novak Djokovic en demi-finales de Cincinnati. Il a finalement échoué : 4-6, 6-4, 7-6.

« J’étais un peu écœuré par la défaite, mais je dois être intelligent et ne plus y penser. Je dois avoir le côté positif des choses et valoriser la belle semaine que j’ai faite dans le tournoi. J’ai très bien concouru contre tous les joueurs de tennis et maintenant il est temps de continuer avec cette bonne dynamique », a-t-il expliqué.

Au premier tour de l’US Open, il affrontera ce mardi l’Américain Tennys Sandgren.