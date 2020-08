Tête de série 8 du tournoi de Cincinnati, Roberto Bautista Agut s’est confié à Cope sur le fonctionnement de la bulle sanitaire : « On ne peut pas faire plus qu’aller de l’hôtel au club et vice versa, et donc finir dans sa chambre. Ils ont tout bien pensé, tout est prêt. Dans l’hôtel, en bas, il y en a beaucoup choses : une salle de jeux vidéo, une salle de réveil, une très bonne salle de sport, une salle extérieure avec des tables et de la musique live l’après-midi. C’est bien que l’on recommence, c’est un moyen pour vérifier que le circuit peut aller de l’avant, avec des mesures différentes et en s’adaptant aux conditions sanitaires qui sont proposées »

L’Espagnol accepte la situation mais il n’a pas l’impression d’être à l’US Open : « Nous nous préparons pour l’US Open mais nous ne sommes pas à Manhattan, mais dans un hôtel de Long Island qui n’a jamais été sur la liste des hôtels. La vérité est que cela ressemble à un autre tournoi, mais l’USTA a fait du très bon travail »