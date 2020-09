Boris Becker connait bien le Serbe et il a logiquement réagi suite à sa disqualifcation : « Il a été disqualifié pour une grosse erreur. La décision est correcte. C’est peut-être le moment le plus difficile de toute sa carrière. Djokovic est le numéro un mondial, la star absolue de la scène du tennis, Federer et Nadal ne sont pas là. Il vient de fonder un nouveau syndicat de joueurs qui devra défendre ses collègues. Et même si la décision était difficile à prendre, elle est logique. Peut-être qu’il n’y a personne qui admire Novak comme moi. J’ai passé trois années inoubliables avec lui. Nous sommes des membres de la famille. Mais il a fait une erreur. Il a été éliminé à juste titre du tournoi. «