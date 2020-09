L’ex-joueur allemand s’est exprimé au sujet de son compatriote Alexander Zverev mais aussi sur le tournoi. Si Boum Boum parle d’un Grand Chelem imprévisible, pour l’instant, les faits ne lui donnent pas vraiment raison car il n’y a pas eu de grosses surprises pour le moment. « J’espère que Sascha atteindra la finale dans 13 jours. J’espère qu’il le fera, mais pour le moment, il ne peut rien faire d’autre que se préparer pour son match de deuxième tour. Je pense que nous sommes peut-être confrontés au Grand Chelem le plus imprévisible que nous ayons vu depuis longtemps. Evidemment Djokovic est le grand favori, mais tout le monde a besoin de matchs et je pense qu’au fur et à mesure que les tours passeront, les joueurs prendront le rythme et la confiance pour tenter de gagner le tournoi »

Boris a également évoqué le fait que Sacha est perturbé par l’absence de son père qui a attrapé le virus : « Je pense que pour Sascha, la personne qui lui manque le plus dans le tournoi est son père. Il a attrapé le coronavirus et il est malade »