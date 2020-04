Boris Becker a envie de croire que l’US Open pourra avoir lieu. Dans un live Instagram avec l’ancien joueur indien Vijay Amritraj (et relayé par UbiTennis), l’Allemand s’est exprimé sur la situation actuelle en faisant également part de ses craintes si l’US Open venait à être annulé : « S’il y a un match en ce moment, le monde entier le regardera et les droits TV rentreront. Si j’étais aux commandes, j’essaierais certainement d’organiser l’US Open. Je sais que la situation n’est pas bonne à New York et j’espère que les choses vont s’améliorer. Si l’US Open n’a pas lieu, le reste de la saison sera sans doute annulée. Qu’allez-vous faire de ces gens qui ont besoin de vivre ? La plupart des joueurs de tennis qui ne sont pas Top 50, hommes ou femmes, ont besoin d’un chèque hebdomadaire. »

« Si tout est annulé lors des prochains mois, alors la moitié des joueurs devront chercher un autre emploi »

L’ancien numéro 1 mondial développe ensuite sur les risques pour les joueurs moins bien classés : « Pendant 30 ans, l’ATP et la WTA n’ont jamais été d’accord et ne se préoccupaient que de leurs propres tournois. Mais maintenant, nous sommes dans le même bateau et nous luttons. C’est l’occasion de rassembler tout le monde. Le tennis est l’un des rares sports qui peut se dérouler sans public. Ce n’est pas l’idéal, mais la plupart des joueurs doivent gagner leur vie. Si tout est annulé lors des prochains mois, alors la moitié des joueurs devront chercher un autre emploi. »