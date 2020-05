Membre de l’Académie Laureus, Boris Becker a accordé une interview au site de Laureus. L’Allemand évoque la situation actuelle et la difficulté de reprendre le circuit mondial. Il souhaite notamment que l’US Open soit annulé en raison de la situation sanitaire aux Etats-Unis et dans la Big Apple : « C’est le seul Grand Chelem encore debout, mais New York était la ville la plus touchée par le virus il y a quelques semaines encore. Je ne pense pas qu’il soit judicieux d’y organiser un tournoi. »

L’ancien numéro 1 mondial reste fidèle à sa ligne directrice puisqu’il avait également affiché ses doutes sur le bon déroulement de l’US Open lors d’un live Instagram avec l’ancien joueur indien Vijay Amritraj : « Je sais que la situation n’est pas bonne à New York et j’espère que les choses vont s’améliorer. Si l’US Open n’a pas lieu, le reste de la saison sera sans doute annulée.«