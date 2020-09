Ancien entraîneur de Novak Djokovic, Boris Becker est resté proche du numéro 1 mondial. Et lorsqu’on l’interroge sur la nouvelle initiative du Serbe avec la création d’une nouvelle association de joueurs, la PTPA, l’ancien joueur allemand en profite pour tacler gentiment Rafael Nadal et Roger Federer : « Je pense que Nadal et Federer ne sont pas trop intéressés par la politique. Ils sont plus concentrés sur leur propre histoire. Beaucoup de gens pensent que c’est la bonne chose à faire pour eux. Mais d’un autre côté, ce sont les visages les plus connus de notre sport. Chacun est différent de l’autre. Roger est différent, Nadal aussi, Novak Djokovic également… Ce que j’aimerais voir, c’est une union entre le circuit masculin et féminin« , a déclaré « Boum-Boum » dans des propos rapportés par Puntodebreak.