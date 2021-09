Boris Becker, comme la majo­rité des obser­va­teurs, s’est dit impres­sionné par le parcours d’Emma Raducanu à New‐York lors de son podcast sur Eurosport Allemagne. Selon lui, cela ne fait aucun doute : une nouvelle super­star est née.

Mais pas seule­ment bluffé par les perfor­mances de la Britannique sur le court, il a égale­ment été surpris lors­qu’elle a pris la parole au micro du court Arthur Ashe suite à son sacre.

« Elle est si popu­laire parce qu’elle a gagné un match de tennis et rien d’autre. Le discours après sa victoire était comme si elle l’avait déjà fait cent fois. Un poli­ti­cien ne pour­rait pas s’ex­primer beau­coup mieux que cette jeune fille de 18 ans. Elle a tout bien fait, mais main­te­nant le vrai travail commence. Ce n’est pas toujours facile, et je parle de ma propre expé­rience. Vous êtes encore en train de grandir, vous faites des erreurs, vous faites confiance aux mauvais amis, etc. Cela peut aussi lui arriver, mais j’es­père qu’elle sera bien protégée. »