Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, au cours duquel il a détecté une « vraie faiblesse » chez Jannik Sinner, Boris Becker a donné son avis sur la finale de l’US Open, remportée en quatre sets par Carlos Alcaraz.

« Je suis quel­qu’un qui ressent toujours le besoin de dire la vérité. J’ai donc été un peu déçu. Je m’at­ten­dais à mieux. Mais bien sûr, je n’ai pas été déçu par Alcaraz, car il a vrai­ment beau­coup appris. Il joue mieux au tennis aujourd’hui qu’il y a un an. Il a plus de variété, il change de rythme. Il joue en service‐volée, il joue en slice du revers, il joue un coup droit où l’on ne voit pas la balle. Et je pense que Sinner a stagné dans son jeu pour la première fois. Il (Sinner) est désor­mais prévi­sible, on sait exac­te­ment ce qui va lui arriver. Et ce n’est pas si grave que je le voie ainsi. C’est pire pour lui qu’Alcaraz le voie ainsi. »