US Open

Bellucci sur Alcaraz, qu’il retrouve au 2e tour : « Un ami m’a envoyé un SMS en 2020 pour me dire : ‘Ce gars va être très, très bon.’ Il avait 16 ans, moi 18, et il m’a battu 6–2, 6–1 »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Avant d’affronter Carlos Alcaraz au deuxième tour de l’US Open, l’Italien Mattia Bellucci (65e mondial) s’est remé­moré au micro de l’ATP leur unique confron­ta­tion, disputée en 2020 lors d’un tournoi ITF au sein de l’académie Rafael Nadal, à Majorque.

« Un ami m’a envoyé un SMS pour me dire : ‘Ce gars va être très, très bon’. J’ai répondu : ‘Je ne connais pas ce gars’, car il avait deux ans de moins que moi et je n’avais pas beau­coup joué chez les juniors. À l’époque, je ne connais­sais donc pas son nom. Il avait 16 ans et moi 18. Je suis entré sur le court et j’ai joué les trois premiers jeux, et je me suis dit : ‘Je ne vais peut‐être pas gagner, mais je peux être compé­titif dans ce match. Puis j’ai perdu 2 et 1. C’était un match très diffi­cile, et je ne m’y atten­dais pas, mais main­te­nant je le connais mieux ! »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 13:45

