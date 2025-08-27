Avant d’affronter Carlos Alcaraz au deuxième tour de l’US Open, l’Italien Mattia Bellucci (65e mondial) s’est remémoré au micro de l’ATP leur unique confrontation, disputée en 2020 lors d’un tournoi ITF au sein de l’académie Rafael Nadal, à Majorque.
« Un ami m’a envoyé un SMS pour me dire : ‘Ce gars va être très, très bon’. J’ai répondu : ‘Je ne connais pas ce gars’, car il avait deux ans de moins que moi et je n’avais pas beaucoup joué chez les juniors. À l’époque, je ne connaissais donc pas son nom. Il avait 16 ans et moi 18. Je suis entré sur le court et j’ai joué les trois premiers jeux, et je me suis dit : ‘Je ne vais peut‐être pas gagner, mais je peux être compétitif dans ce match. Puis j’ai perdu 2 et 1. C’était un match très difficile, et je ne m’y attendais pas, mais maintenant je le connais mieux ! »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 13:45