Très attendu à l’US Open, le 6e joueur mondial, Ben Shelton, n’a pas tremblé au premier tour face au qualifié péruvien Ignacio Buse (136e mondial) : 6–3, 6–2, 6–4, en 2h08 de jeu.
Il a pu compter sur le soutien de sa petite amie, Trinity Rodman, une joueuse de football américaine.
« Deux jours de repos. J’ai un peu de temps libre. Ma petite amie a pris un vol de nuit depuis la Californie pour être ici », a déclaré l’Américaine lors de l’interview sur le court.
"2 days off. I have some free time. My girlfriend took the red eye from California last night to be here" 🥹
Shelton ne rejouera que mercredi, face à un Espagnol : Pablo Carreno Busta ou Pablo Llamas Ruiz.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 21:06