Très attendu à l’US Open, le 6e joueur mondial, Ben Shelton, n’a pas tremblé au premier tour face au qualifié péru­vien Ignacio Buse (136e mondial) : 6–3, 6–2, 6–4, en 2h08 de jeu.

Il a pu compter sur le soutien de sa petite amie, Trinity Rodman, une joueuse de foot­ball américaine.

« Deux jours de repos. J’ai un peu de temps libre. Ma petite amie a pris un vol de nuit depuis la Californie pour être ici », a déclaré l’Américaine lors de l’in­ter­view sur le court.

Ben Shelton after beating Buse in U.S. Open R1



“2 days off. I have some free time. My girl­friend took the red eye from California last night to be here” 🥹



*crowd goes wild* pic.twitter.com/6YhJKwQOaO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 24, 2025

Shelton ne rejouera que mercredi, face à un Espagnol : Pablo Carreno Busta ou Pablo Llamas Ruiz.