US Open

Ben Shelton après sa victoire au premier tour : « Ma petite amie a pris un vol de nuit depuis la Californie pour être ici, et j’ai un peu de temps libre avec ces deux jours de repos »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

3

Très attendu à l’US Open, le 6e joueur mondial, Ben Shelton, n’a pas tremblé au premier tour face au qualifié péru­vien Ignacio Buse (136e mondial) : 6–3, 6–2, 6–4, en 2h08 de jeu.

Il a pu compter sur le soutien de sa petite amie, Trinity Rodman, une joueuse de foot­ball américaine. 

« Deux jours de repos. J’ai un peu de temps libre. Ma petite amie a pris un vol de nuit depuis la Californie pour être ici », a déclaré l’Américaine lors de l’in­ter­view sur le court. 

Shelton ne rejouera que mercredi, face à un Espagnol : Pablo Carreno Busta ou Pablo Llamas Ruiz. 

Publié le dimanche 24 août 2025 à 21:06

Bertrand Perret, coach de Caroline Garcia : « Ce n’est pas main­te­nant qu’elle va commencer à limer du fond et juste tenir la balle dans le terrain. Les autres sont bien meilleures qu’elle à ce jeu‐là »
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !

