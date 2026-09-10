Ben Shelton et son père, Bryan, qui est égale­ment son coach, sont très appré­ciés sur le circuit.

L’Américain a d’ailleurs expliqué ce qui faisait leur force après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6−7 [5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6 [7]).

« Pour nous, c’était simple­ment un plaisir de parti­ciper à ce match. Évidemment, nous pouvons appré­cier le niveau de tennis, la durée du match, le combat que cela a été et à quel point il a été équi­libré et indécis du début à la fin. Que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons le sourire. »

Désormais à deux matchs de succéder à Andy Roddick, dernier Américain titré en Grand Chelem chez les hommes (US Open 2003), Ben Shelton affron­tera son compa­triote Frances Tiafoe vendredi.