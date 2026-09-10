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Ben Shelton, après sa victoire contre Carlos Alcaraz : « Avec mon père, que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons le sourire »

Par
Baptiste Mulatier
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Ben Shelton et son père, Bryan, qui est égale­ment son coach, sont très appré­ciés sur le circuit. 

L’Américain a d’ailleurs expliqué ce qui faisait leur force après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6−7 [5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6 [7]).

« Pour nous, c’était simple­ment un plaisir de parti­ciper à ce match. Évidemment, nous pouvons appré­cier le niveau de tennis, la durée du match, le combat que cela a été et à quel point il a été équi­libré et indécis du début à la fin. Que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons le sourire. »

Désormais à deux matchs de succéder à Andy Roddick, dernier Américain titré en Grand Chelem chez les hommes (US Open 2003), Ben Shelton affron­tera son compa­triote Frances Tiafoe vendredi. 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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