Ben Shelton et son père, Bryan, qui est également son coach, sont très appréciés sur le circuit.
L’Américain a d’ailleurs expliqué ce qui faisait leur force après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6−7 [5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6 [7]).
« Pour nous, c’était simplement un plaisir de participer à ce match. Évidemment, nous pouvons apprécier le niveau de tennis, la durée du match, le combat que cela a été et à quel point il a été équilibré et indécis du début à la fin. Que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons le sourire. »
Désormais à deux matchs de succéder à Andy Roddick, dernier Américain titré en Grand Chelem chez les hommes (US Open 2003), Ben Shelton affrontera son compatriote Frances Tiafoe vendredi.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 13:58