Ben Shelton a décroché sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière après un énorme combat face à Carlos Alcaraz, qui s’est prolongé jusqu’au bout de la nuit new‐yorkaise.

Interrogé en confé­rence de presse sur cette bataille, l’Américain a tenu à rendre hommage à son adver­saire du soir, expli­quant qu’il s’agissait tout simple­ment du match qu’il avait le plus apprécié depuis le début de sa jeune carrière.

Ben Shelton in the post‐match media huddle :



« I’m tired. That was a war, epic match, so physical. Carlos is one of the grea­test cham­pions in our sport already at 23 years old. It’s always fun being on the court against him.



It’s ridi­cu­lous some of the stuff he comes up with… pic.twitter.com/S3arQrauMU — Christian’s Court (@christianscourt) September 9, 2026

« Je suis fatigué. Ça a été une véri­table bataille, un match épique et très physique. Carlos est déjà l’un des grands cham­pions de notre sport à seule­ment 23 ans. C’est toujours un plaisir de jouer contre lui ; parfois, il fait des choses qui sont tout simple­ment incroyables. Sans aucun doute, c’est le match que j’ai le plus apprécié de toute ma carrière » a déclaré l’Américain.