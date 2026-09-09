Ben Shelton a décroché sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière après un énorme combat face à Carlos Alcaraz, qui s’est prolongé jusqu’au bout de la nuit new‐yorkaise.
Interrogé en conférence de presse sur cette bataille, l’Américain a tenu à rendre hommage à son adversaire du soir, expliquant qu’il s’agissait tout simplement du match qu’il avait le plus apprécié depuis le début de sa jeune carrière.
« Je suis fatigué. Ça a été une véritable bataille, un match épique et très physique. Carlos est déjà l’un des grands champions de notre sport à seulement 23 ans. C’est toujours un plaisir de jouer contre lui ; parfois, il fait des choses qui sont tout simplement incroyables. Sans aucun doute, c’est le match que j’ai le plus apprécié de toute ma carrière » a déclaré l’Américain.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 11:32