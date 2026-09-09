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Ben Shelton, après son incroyable victoire contre Carlos Alcaraz : « Il fait des choses qui sont tout simple­ment incroyables. Sans aucun doute, c’est le match que j’ai le plus apprécié de toute ma carrière »

Par
Antoine Touchard
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Ben Shelton a décroché sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière après un énorme combat face à Carlos Alcaraz, qui s’est prolongé jusqu’au bout de la nuit new‐yorkaise.

Interrogé en confé­rence de presse sur cette bataille, l’Américain a tenu à rendre hommage à son adver­saire du soir, expli­quant qu’il s’agissait tout simple­ment du match qu’il avait le plus apprécié depuis le début de sa jeune carrière.

« Je suis fatigué. Ça a été une véri­table bataille, un match épique et très physique. Carlos est déjà l’un des grands cham­pions de notre sport à seule­ment 23 ans. C’est toujours un plaisir de jouer contre lui ; parfois, il fait des choses qui sont tout simple­ment incroyables. Sans aucun doute, c’est le match que j’ai le plus apprécié de toute ma carrière » a déclaré l’Américain. 

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 11:32

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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