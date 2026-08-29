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Ben Shelton : « Ce serait un manque de respect de se dire : ‘Sinner n’est pas là, c’est une énorme oppor­tu­nité’, alors qu’il y a des joueurs comme Djokovic, Zverev, Fils, Jodar dans le tableau »

Par
Thomas S
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Ben Shelton n’est pas du genre à s’en­flammer alors qu’il est cité parmi les préten­dants au titre sur cette édition 2026 de l’US Open, notam­ment en l’ab­sence de Jannik Sinner.

C’est notam­ment ce qu’il a laissé entendre lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi à New‐York. 

« Je pense que ce serait un manque de respect de se dire : “Sinner n’est pas là, c’est une énorme oppor­tu­nité”, alors qu’il y a des joueurs qui ont remporté des tour­nois du Grand Chelem cette année, comme Zverev, sans oublier bien sûr Novak qui est dans le tableau, des joueurs qui ont décroché de grands titres et qui sont en grande forme. Jodar, Arthur Fils, tous les Américains sont assez dange­reux sur cette surface. Je pense que ce ne serait pas intel­li­gent de sous‐estimer le groupe qui joue à un haut niveau en ce moment. Quand on aborde un tournoi comme celui‐ci, j’ai toujours du respect pour ceux qui y parti­cipent. J’essaie de ne pas trop respecter mes adver­saires, bien sûr, mais je pense que cela fait partie inté­grante de ma person­na­lité et de la façon dont je perçois mon jeu et les tour­nois auxquels je participe. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 13:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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