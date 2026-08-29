Ben Shelton n’est pas du genre à s’enflammer alors qu’il est cité parmi les prétendants au titre sur cette édition 2026 de l’US Open, notamment en l’absence de Jannik Sinner.
C’est notamment ce qu’il a laissé entendre lors de sa conférence de presse d’avant tournoi à New‐York.
« Je pense que ce serait un manque de respect de se dire : “Sinner n’est pas là, c’est une énorme opportunité”, alors qu’il y a des joueurs qui ont remporté des tournois du Grand Chelem cette année, comme Zverev, sans oublier bien sûr Novak qui est dans le tableau, des joueurs qui ont décroché de grands titres et qui sont en grande forme. Jodar, Arthur Fils, tous les Américains sont assez dangereux sur cette surface. Je pense que ce ne serait pas intelligent de sous‐estimer le groupe qui joue à un haut niveau en ce moment. Quand on aborde un tournoi comme celui‐ci, j’ai toujours du respect pour ceux qui y participent. J’essaie de ne pas trop respecter mes adversaires, bien sûr, mais je pense que cela fait partie intégrante de ma personnalité et de la façon dont je perçois mon jeu et les tournois auxquels je participe. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 13:46