Tombeur de Carlos Alcaraz au terme d’un gros combat en cinq sets joué dans la nuit new‐yorkaise, Ben Shelton a enchaîné avec sérénité contre son ami et compatriote Frances Tiafoe en demi‐finales (4−6, 6–3, 6–3, 7–5).
« J’ai été sincèrement surpris par mon calme sur le court, surtout vers la fin du match. Calme, confiant, concentré. Je pense que c’est ce qu’il faut pour se retrouver dans ces positions et l’emporter au plus haut niveau. C’est énormément mental. C’est une sensation assez intéressante. Lors du dernier match que j’ai gagné (contre Alcaraz), j’ai ressenti une vraie sensation d’extase, l’impression d’être sur le toit du monde. Pour ce match‐ci, je me suis senti beaucoup plus méthodique dans ma démarche, dans ma concentration, dans la manière de finir le travail et d’être capable d’enchaîner pour me projeter vers la finale », s’est réjoui le 9e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
Pour sa première finale de Grand Chelem dimanche, le joueur de 23 ans aura l’occasion de succéder à Andy Roddick, dernier homme américain vainqueur d’un Majeur (US Open 2003). Il devra venir à bout d’Alexander Zverev, qu’il n’a jamais battu en cinq duels.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 18:06