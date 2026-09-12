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Ben Shelton : « Contre Carlos Alcaraz, j’avais l’im­pres­sion d’être sur le toit du monde, alors que face à Tiafoe, je me suis senti beau­coup plus méthodique »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Carlos Alcaraz au terme d’un gros combat en cinq sets joué dans la nuit new‐yorkaise, Ben Shelton a enchaîné avec séré­nité contre son ami et compa­triote Frances Tiafoe en demi‐finales (4−6, 6–3, 6–3, 7–5).

« J’ai été sincè­re­ment surpris par mon calme sur le court, surtout vers la fin du match. Calme, confiant, concentré. Je pense que c’est ce qu’il faut pour se retrouver dans ces posi­tions et l’emporter au plus haut niveau. C’est énor­mé­ment mental. C’est une sensa­tion assez inté­res­sante. Lors du dernier match que j’ai gagné (contre Alcaraz), j’ai ressenti une vraie sensa­tion d’ex­tase, l’im­pres­sion d’être sur le toit du monde. Pour ce match‐ci, je me suis senti beau­coup plus métho­dique dans ma démarche, dans ma concen­tra­tion, dans la manière de finir le travail et d’être capable d’en­chaîner pour me projeter vers la finale », s’est réjoui le 9e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Pour sa première finale de Grand Chelem dimanche, le joueur de 23 ans aura l’oc­ca­sion de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un Majeur (US Open 2003). Il devra venir à bout d’Alexander Zverev, qu’il n’a jamais battu en cinq duels. 

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 18:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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