Tombeur de Carlos Alcaraz au terme d’un gros combat en cinq sets joué dans la nuit new‐yorkaise, Ben Shelton a enchaîné avec séré­nité contre son ami et compa­triote Frances Tiafoe en demi‐finales (4−6, 6–3, 6–3, 7–5).

« J’ai été sincè­re­ment surpris par mon calme sur le court, surtout vers la fin du match. Calme, confiant, concentré. Je pense que c’est ce qu’il faut pour se retrouver dans ces posi­tions et l’emporter au plus haut niveau. C’est énor­mé­ment mental. C’est une sensa­tion assez inté­res­sante. Lors du dernier match que j’ai gagné (contre Alcaraz), j’ai ressenti une vraie sensa­tion d’ex­tase, l’im­pres­sion d’être sur le toit du monde. Pour ce match‐ci, je me suis senti beau­coup plus métho­dique dans ma démarche, dans ma concen­tra­tion, dans la manière de finir le travail et d’être capable d’en­chaîner pour me projeter vers la finale », s’est réjoui le 9e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Pour sa première finale de Grand Chelem dimanche, le joueur de 23 ans aura l’oc­ca­sion de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un Majeur (US Open 2003). Il devra venir à bout d’Alexander Zverev, qu’il n’a jamais battu en cinq duels.