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Ben Shelton, diffi­cile vain­queur de Shapovalov : « C’est tout simple­ment inacceptable »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

Ce fut labo­rieux, parfois très diffi­cile à regarder tant les fautes directes ont été nombreuses mais Ben Shelton a assuré l’es­sen­tiel cette nuit face à Denis Shapovalov, au troi­sième tour de l’US Open. 

Vainqueur dans la douleur (7−6, 6–7, 6–3, 6–4), l’Américain est revenu en confé­rence de presse sur cette rencontre tout sauf satis­fai­sante, si ce n’est le score. Et il n’était visi­ble­ment pas ravi. 

« C’était dur et diffi­cile à vivre. Le premier set a été diffi­cile, et puis, servir pour le set deux fois dans le deuxième, le laisser filer, c’est tout simple­ment inac­cep­table. Bref, ce n’était pas une soirée facile. C’était loin d’être ma meilleure. Mais, oui, je m’en suis sorti. Je pense que je me suis simple­ment adapté. Je pense que la colère m’a un peu poussé. Et aussi le fait d’ac­cepter ma situa­tion, ce que j’avais, ce que je devais faire pour gagner, et de ne pas essayer de jouer au‐delà de mes limites. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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