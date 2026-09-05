Ce fut laborieux, parfois très difficile à regarder tant les fautes directes ont été nombreuses mais Ben Shelton a assuré l’essentiel cette nuit face à Denis Shapovalov, au troisième tour de l’US Open.
Vainqueur dans la douleur (7−6, 6–7, 6–3, 6–4), l’Américain est revenu en conférence de presse sur cette rencontre tout sauf satisfaisante, si ce n’est le score. Et il n’était visiblement pas ravi.
« C’était dur et difficile à vivre. Le premier set a été difficile, et puis, servir pour le set deux fois dans le deuxième, le laisser filer, c’est tout simplement inacceptable. Bref, ce n’était pas une soirée facile. C’était loin d’être ma meilleure. Mais, oui, je m’en suis sorti. Je pense que je me suis simplement adapté. Je pense que la colère m’a un peu poussé. Et aussi le fait d’accepter ma situation, ce que j’avais, ce que je devais faire pour gagner, et de ne pas essayer de jouer au‐delà de mes limites. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 13:13