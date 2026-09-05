Ce fut labo­rieux, parfois très diffi­cile à regarder tant les fautes directes ont été nombreuses mais Ben Shelton a assuré l’es­sen­tiel cette nuit face à Denis Shapovalov, au troi­sième tour de l’US Open.

Vainqueur dans la douleur (7−6, 6–7, 6–3, 6–4), l’Américain est revenu en confé­rence de presse sur cette rencontre tout sauf satis­fai­sante, si ce n’est le score. Et il n’était visi­ble­ment pas ravi.

« C’était dur et diffi­cile à vivre. Le premier set a été diffi­cile, et puis, servir pour le set deux fois dans le deuxième, le laisser filer, c’est tout simple­ment inac­cep­table. Bref, ce n’était pas une soirée facile. C’était loin d’être ma meilleure. Mais, oui, je m’en suis sorti. Je pense que je me suis simple­ment adapté. Je pense que la colère m’a un peu poussé. Et aussi le fait d’ac­cepter ma situa­tion, ce que j’avais, ce que je devais faire pour gagner, et de ne pas essayer de jouer au‐delà de mes limites. »