Lors de son passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open, Ben Shelton, ancien univer­si­taire et seule­ment âgé de 20 ans, a expliqué quelles étaient les prin­ci­pales diffé­rences entre l’uni­ver­sité et le monde profes­sionnel. Et d’après lui, le plus dur est surtout de garder la tête sur les épaules.

« Entre jouer au tennis au lycée ou à l’uni­ver­sité et au tennis sur le circuit profes­sionnel main­te­nant, il y a de grandes diffé­rences. Je pense que pouvoir être à l’uni­ver­sité et jouer pour quelque chose de plus grand que moi, être altruiste, me soucier de mes coéqui­piers, savoir comment élever les gens autour de moi, ne pas tout tourner autour de moi, est la plus grande leçon que j’ai apprise. Il est facile d’être égocen­trique sur le circuit. Tout tourne autour des joueurs. Vous avez une équipe autour de vous. Il est facile de devenir égocen­trique. Je pense que c’est quelque chose qui est vrai­ment impor­tant pour moi, c’est de m’as­surer que je suis toujours une bonne personne, en disant merci aux personnes qui tiennent la porte et aux agents de sécu­rité qui nous font visiter le site, aux gens qui nous servent la nour­ri­ture. ici. Je pense que l’uni­ver­sité m’a beau­coup appris sur le fait d’être une meilleure personne et d’être bonne envers les gens qui m’en­tourent, et non seule­ment de me concen­trer sur moi‐même et sur ma propre réus­site ou mon gain personnel. »