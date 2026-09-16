Alors qu’il aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier vainqueur Américain d’un Grand Chelem du côté des hommes (2003), Ben Shelton a été battu en finale de l’US Open par Alexander Zverev.
Malgré la déception de cette défaite, le 4e joueur mondial a surtout retenu l’expérience vécue sur le court, et la motivation qu’elle lui procure pour la suite. Dans des propos relayés par L’Équipe :
« C’est un moment tellement cool. Entrer sur ce court dimanche, il n’y a rien de comparable. Je n’avais jamais ressenti ça auparavant. C’est un sentiment addictif. Évidemment, pour moi, ç’a été dur lors des derniers Grands Chelems de rester assis chez moi pendant 10, 11, 12 jours alors que le tournoi continuait, à regarder les autres avancer dans le tableau. C’est motivant. Perdre en finale est aussi motivant, mais c’est exactement la position dans laquelle je veux être. Toute ma vie, j’ai eu des gars devant moi, des joueurs que je chassais, des niveaux que j’essayais d’atteindre. »
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 09:40