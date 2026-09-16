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Ben Shelton : « Je n’avais jamais ressenti ça auparavant »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier vain­queur Américain d’un Grand Chelem du côté des hommes (2003), Ben Shelton a été battu en finale de l’US Open par Alexander Zverev. 

Malgré la décep­tion de cette défaite, le 4e joueur mondial a surtout retenu l’expérience vécue sur le court, et la moti­va­tion qu’elle lui procure pour la suite. Dans des propos relayés par L’Équipe :

« C’est un moment telle­ment cool. Entrer sur ce court dimanche, il n’y a rien de compa­rable. Je n’avais jamais ressenti ça aupa­ra­vant. C’est un senti­ment addictif. Évidemment, pour moi, ç’a été dur lors des derniers Grands Chelems de rester assis chez moi pendant 10, 11, 12 jours alors que le tournoi conti­nuait, à regarder les autres avancer dans le tableau. C’est moti­vant. Perdre en finale est aussi moti­vant, mais c’est exac­te­ment la posi­tion dans laquelle je veux être. Toute ma vie, j’ai eu des gars devant moi, des joueurs que je chas­sais, des niveaux que j’es­sayais d’atteindre. »

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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