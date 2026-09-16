Alors qu’il aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier vain­queur Américain d’un Grand Chelem du côté des hommes (2003), Ben Shelton a été battu en finale de l’US Open par Alexander Zverev.

Malgré la décep­tion de cette défaite, le 4e joueur mondial a surtout retenu l’expérience vécue sur le court, et la moti­va­tion qu’elle lui procure pour la suite. Dans des propos relayés par L’Équipe :

« C’est un moment telle­ment cool. Entrer sur ce court dimanche, il n’y a rien de compa­rable. Je n’avais jamais ressenti ça aupa­ra­vant. C’est un senti­ment addictif. Évidemment, pour moi, ç’a été dur lors des derniers Grands Chelems de rester assis chez moi pendant 10, 11, 12 jours alors que le tournoi conti­nuait, à regarder les autres avancer dans le tableau. C’est moti­vant. Perdre en finale est aussi moti­vant, mais c’est exac­te­ment la posi­tion dans laquelle je veux être. Toute ma vie, j’ai eu des gars devant moi, des joueurs que je chas­sais, des niveaux que j’es­sayais d’atteindre. »