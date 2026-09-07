De passage en confé­rence de presse après sa victoire auto­ri­taire contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale de l’US Open, Ben Shelton a forcé­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire, un certain Carlos Alcaraz, impres­sion­nant face à son compa­triote, Tommy Paul.

Et l’Américain a fait part d’une certaine impa­tience à l’idée de défier le tenant du titre et septuple vain­queur en Grand Chelem.

« Je pense que je sers mieux, que je retourne beau­coup mieux. Ma capa­cité à tenir les échanges, ma qualité globale du fond du court et mes dépla­ce­ments se sont améliorés. Ce sera clai­re­ment un match diffé­rent par rapport à notre dernier affron­te­ment (en huitièmes de finale de Roland‐Garros 2025). Je trouve que Carlos joue à un niveau extrê­me­ment élevé. À mes yeux, il a l’air complè­te­ment normal, comme le Carlos habi­tuel, ce qui est impres­sion­nant après cinq mois sans jouer. Je ne l’ai encore jamais affronté ici à New York. Je pense que ce sera un grand match. J’ai hâte de livrer cette bataille. »