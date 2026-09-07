De passage en conférence de presse après sa victoire autoritaire contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale de l’US Open, Ben Shelton a forcément été interrogé sur son futur adversaire, un certain Carlos Alcaraz, impressionnant face à son compatriote, Tommy Paul.
Et l’Américain a fait part d’une certaine impatience à l’idée de défier le tenant du titre et septuple vainqueur en Grand Chelem.
« Je pense que je sers mieux, que je retourne beaucoup mieux. Ma capacité à tenir les échanges, ma qualité globale du fond du court et mes déplacements se sont améliorés. Ce sera clairement un match différent par rapport à notre dernier affrontement (en huitièmes de finale de Roland‐Garros 2025). Je trouve que Carlos joue à un niveau extrêmement élevé. À mes yeux, il a l’air complètement normal, comme le Carlos habituel, ce qui est impressionnant après cinq mois sans jouer. Je ne l’ai encore jamais affronté ici à New York. Je pense que ce sera un grand match. J’ai hâte de livrer cette bataille. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 18:18