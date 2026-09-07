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Ben Shelton prévient Carlos Alcaraz avant leur quart de finale : « Ce sera un match clai­re­ment diffé­rent par rapport à notre dernier affrontement »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa victoire auto­ri­taire contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale de l’US Open, Ben Shelton a forcé­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire, un certain Carlos Alcaraz, impres­sion­nant face à son compa­triote, Tommy Paul.

Et l’Américain a fait part d’une certaine impa­tience à l’idée de défier le tenant du titre et septuple vain­queur en Grand Chelem. 

« Je pense que je sers mieux, que je retourne beau­coup mieux. Ma capa­cité à tenir les échanges, ma qualité globale du fond du court et mes dépla­ce­ments se sont améliorés. Ce sera clai­re­ment un match diffé­rent par rapport à notre dernier affron­te­ment (en huitièmes de finale de Roland‐Garros 2025). Je trouve que Carlos joue à un niveau extrê­me­ment élevé. À mes yeux, il a l’air complè­te­ment normal, comme le Carlos habi­tuel, ce qui est impres­sion­nant après cinq mois sans jouer. Je ne l’ai encore jamais affronté ici à New York. Je pense que ce sera un grand match. J’ai hâte de livrer cette bataille. »

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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