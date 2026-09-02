S’il commence à être un habitué du circuit, il ne faut pas oublier que Ben Shelton a seulement 23 ans.
Considéré comme l’un des prétendants au titre sur cette édition de l’US Open, où il est opposé ce mercredi à Hubert Hurkacz au deuxième tour, l’Américain s’est récemment confié pour le site de l’ATP sur ses premiers pas au sein du vestiaire.
Et plusieurs joueurs, dont Gaël Monfils, l’ont particulièrement marqué.
« Quels étaient les visages les plus sympathiques dans les vestiaires lors de mes débuts sur le circuit ? Sans aucun doute des joueurs comme Gaël Monfils, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, les Américains. Mais j’ai trouvé que, dans l’ensemble, tout le monde était plutôt accueillant. Pour ma part, j’ai toujours trouvé que Foe était le plus cool. Alors, la première fois que je l’ai rencontré et que je me suis entraîné avec lui à Atlanta, c’était vraiment génial pour moi, car je le regardais à la télé depuis quelques années et c’était l’un de mes joueurs préférés. Monfils aussi. Quand je l’ai croisé pour la première fois, c’était comme rencontrer un personnage sorti tout droit d’un film. »
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 21:51