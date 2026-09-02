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Ben Shelton : « Quand j’ai croisé Gaël Monfils pour la première fois, c’était comme rencon­trer un person­nage sorti tout droit d’un film »

Par
Thomas S
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S’il commence à être un habitué du circuit, il ne faut pas oublier que Ben Shelton a seule­ment 23 ans. 

Considéré comme l’un des préten­dants au titre sur cette édition de l’US Open, où il est opposé ce mercredi à Hubert Hurkacz au deuxième tour, l’Américain s’est récem­ment confié pour le site de l’ATP sur ses premiers pas au sein du vestiaire.

Et plusieurs joueurs, dont Gaël Monfils, l’ont parti­cu­liè­re­ment marqué. 

« Quels étaient les visages les plus sympa­thiques dans les vestiaires lors de mes débuts sur le circuit ? Sans aucun doute des joueurs comme Gaël Monfils, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, les Américains. Mais j’ai trouvé que, dans l’ensemble, tout le monde était plutôt accueillant. Pour ma part, j’ai toujours trouvé que Foe était le plus cool. Alors, la première fois que je l’ai rencontré et que je me suis entraîné avec lui à Atlanta, c’était vrai­ment génial pour moi, car je le regar­dais à la télé depuis quelques années et c’était l’un de mes joueurs préférés. Monfils aussi. Quand je l’ai croisé pour la première fois, c’était comme rencon­trer un person­nage sorti tout droit d’un film. »

Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 21:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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