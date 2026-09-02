S’il commence à être un habitué du circuit, il ne faut pas oublier que Ben Shelton a seule­ment 23 ans.

Considéré comme l’un des préten­dants au titre sur cette édition de l’US Open, où il est opposé ce mercredi à Hubert Hurkacz au deuxième tour, l’Américain s’est récem­ment confié pour le site de l’ATP sur ses premiers pas au sein du vestiaire.

Et plusieurs joueurs, dont Gaël Monfils, l’ont parti­cu­liè­re­ment marqué.

« Quels étaient les visages les plus sympa­thiques dans les vestiaires lors de mes débuts sur le circuit ? Sans aucun doute des joueurs comme Gaël Monfils, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, les Américains. Mais j’ai trouvé que, dans l’ensemble, tout le monde était plutôt accueillant. Pour ma part, j’ai toujours trouvé que Foe était le plus cool. Alors, la première fois que je l’ai rencontré et que je me suis entraîné avec lui à Atlanta, c’était vrai­ment génial pour moi, car je le regar­dais à la télé depuis quelques années et c’était l’un de mes joueurs préférés. Monfils aussi. Quand je l’ai croisé pour la première fois, c’était comme rencon­trer un person­nage sorti tout droit d’un film. »