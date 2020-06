Dans les colonnes de l’Équipe, Elliot Benchetrit s’est exprimé au sujet de l’annulation des qualifications de l’US Open (31 août au 13 septembre). À l’instar de son compatriote Quentin Halys, le 207ème mondial a partagé une certaine tristesse : « Quand j’ai appris qu’il n’y aurait pas de qualifications à l’US Open, j’ai été un peu surpris. Cela me semble surréaliste. Honnêtement, je n’ai pas pas été déçu, j’étais juste bouleversé et triste. J’ai passé de nombreux mois à jouer divers tournois difficiles afin de me qualifier pour la phase préliminaire de l’US Open, si bien que finalement, je ne peux pas le faire. Je trouve cela très frustrant. »