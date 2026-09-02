Deux poids, deux mesures.

C’est le senti­ment qui domine alors que Belinda Bencic a évité la disqua­li­fi­ca­tion après avoir envoyé une balle de frus­tra­tion sur une spec­ta­trice lors de sa défaite au premier tour de l’US Open contre Yulia Putintseva.

Une absence de sanc­tion assez incom­pré­hen­sible au vu du règle­ment et des récents exemple comme celui très célèbre de Novak Djokovic qui avait été disqua­lifié du même tournoi en 2020 après plus ou moins la même situa­tion, sauf que cela concer­nait une juge de ligne.

Notre confrère espa­gnol a donc tenu à pousser un petit coup de gueule via son compte Twitter.

Bencic, en un momento de frus­tra­ción, tiró una pelota hacia el público y le dio a una espec­ta­dora.



No fue desca­li­fi­cada. Solo recibió un warning.



Tras chequear que la persona estaba bien, la cosa no fue a mayores.



Esta falta de unani­midad con los crite­rios es lo que hace que… https://t.co/Piorn0fbj4 — José Morón (@jmgmoron) September 2, 2026

« Bencic, dans un moment de frus­tra­tion, a lancé une balle vers le public et a touché une spec­ta­trice. Elle n’a pas été disqua­li­fiée. Elle n’a reçu qu’un aver­tis­se­ment. Après s’être assurés que la personne allait bien, l’af­faire n’a pas pris de tour­nure grave. C’est ce manque d’uni­for­mité dans l’ap­pli­ca­tion des critères qui fait que les gens n’y comprennent plus rien. Djokovic avait été disqua­lifié pour avoir touché une juge de ligne il y a six ans. Le règle­ment stipule que si vous frappez quel­qu’un avec la balle ou la raquette, vous êtes disqua­lifié. On a pardonné cela à Bencic. Difficile à comprendre. »