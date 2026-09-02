Deux poids, deux mesures.
C’est le sentiment qui domine alors que Belinda Bencic a évité la disqualification après avoir envoyé une balle de frustration sur une spectatrice lors de sa défaite au premier tour de l’US Open contre Yulia Putintseva.
Une absence de sanction assez incompréhensible au vu du règlement et des récents exemple comme celui très célèbre de Novak Djokovic qui avait été disqualifié du même tournoi en 2020 après plus ou moins la même situation, sauf que cela concernait une juge de ligne.
Notre confrère espagnol a donc tenu à pousser un petit coup de gueule via son compte Twitter.
Bencic, en un momento de frustración, tiró una pelota hacia el público y le dio a una espectadora.— José Morón (@jmgmoron) September 2, 2026
No fue descalificada. Solo recibió un warning.
Tras chequear que la persona estaba bien, la cosa no fue a mayores.
Esta falta de unanimidad con los criterios es lo que hace que… https://t.co/Piorn0fbj4
« Bencic, dans un moment de frustration, a lancé une balle vers le public et a touché une spectatrice. Elle n’a pas été disqualifiée. Elle n’a reçu qu’un avertissement. Après s’être assurés que la personne allait bien, l’affaire n’a pas pris de tournure grave. C’est ce manque d’uniformité dans l’application des critères qui fait que les gens n’y comprennent plus rien. Djokovic avait été disqualifié pour avoir touché une juge de ligne il y a six ans. Le règlement stipule que si vous frappez quelqu’un avec la balle ou la raquette, vous êtes disqualifié. On a pardonné cela à Bencic. Difficile à comprendre. »
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 18:18