Après sa victoire au 1er tour, Belinda Bencic a forcé­ment été inter­rogée sur son compa­triote, Roger Federer. La cham­pionne olym­pique est sereine concer­nant l’avenir du maestro.

« J’espère qu’il reviendra bientôt. Je suis très posi­tive à ce sujet, c’est sûr, car il aime telle­ment le tennis. J’espère que nous pour­rons le revoir, lui et Rafael Nadal », a déclaré la Suissesse, qui n’a pas oublié le Majorquin, lui aussi blessé et grand absent de cet US Open 2021.