Belinda Bencic n’est pas trop rancunière.

Sèchement battue par l’ou­ragan Emma Raducanu en quarts de finale de l’US Open ce mercredi, la Suissesse a eu des mots très gentils et protec­teurs pour la Britannique ainsi que pour la jeune Canadienne Leylah Fernandez, toutes les deux symbole de l’avenir du tennis féminin.

« Honnêtement, je pense que c’est génial. C’est génial pour le tennis. C’est évidem­ment de belles histoires. J’espère juste que tout le monde les protè­gera et espé­rera le meilleur pour elles et qu’on n’es­saiera pas de les détruire avec la pres­sion et le battage média­tique autour d’elles. J’espère que tout le monde va vrai­ment espérer le meilleur pour elles et qu’on va les laisser un peu en paix afin qu’elles puissent juste se développer. »