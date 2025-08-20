Comme le souligne notre confrère Benoît Maylin, cette nouvelle formule de double mixte relègue aux oubliettes les spécialistes de la discipline, qui participaient à ces tournois et en avaient besoin pour vivre et exister.
Une analyse loin d’être dénuée de sens lorsqu’on observe les palmarès antérieurs des vainqueurs en Grand Chelem de double mixte.
Un petit coup de gueule donc contre l’organisation, qui semble pour sa part satisfaite de son idée en réunissant le gratin mondial du simple sur ces deux jours de compétition.
