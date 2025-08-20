AccueilUS OpenBenoit Maylin : "C’est un Grand Chelem, qui ouvre ses portes à...
US Open

Benoit Maylin : « C’est un Grand Chelem, qui ouvre ses portes à une exhi­bi­tion riche­ment rétri­buée qui jette aux oubliettes ceux qui se battent pour essayer d’exister »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

2

Comme le souligne notre confrère Benoît Maylin, cette nouvelle formule de double mixte relègue aux oubliettes les spécia­listes de la disci­pline, qui parti­ci­paient à ces tour­nois et en avaient besoin pour vivre et exister.

Une analyse loin d’être dénuée de sens lorsqu’on observe les palmarès anté­rieurs des vain­queurs en Grand Chelem de double mixte.

Un petit coup de gueule donc contre l’organisation, qui semble pour sa part satis­faite de son idée en réunis­sant le gratin mondial du simple sur ces deux jours de compétition.

Publié le mercredi 20 août 2025 à 16:15

Article précédent
La prédic­tion de Mats Wilander pour l’US Open : « Jannik Sinner est le prin­cipal candidat au titre, ses chances de perdre tôt sont bien moindres que celles de Carlos Alcaraz »
Article suivant
La trou­vaille de Rick Macci pour compléter le trio avec Sinner et Alcaraz : « Je pense que c’est lui l’élu » 

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.