Comme le souligne notre confrère Benoît Maylin, cette nouvelle formule de double mixte relègue aux oubliettes les spécia­listes de la disci­pline, qui parti­ci­paient à ces tour­nois et en avaient besoin pour vivre et exister.

Je ne sais pas vrai­ment.

Mais ce double mixte de l’US Open me dérange.

Oui, c’est fun, ça rigole.

Mais c’est un Grand Chelem, qui ouvre ses portes à une exhi­bi­tion riche­ment rétri­buée qui jette aux oubliettes ceux qui se battent pour essayer d’exister.

Ce jeu est dange­reux. pic.twitter.com/8sXYY8wel2 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 20, 2025

Une analyse loin d’être dénuée de sens lorsqu’on observe les palmarès anté­rieurs des vain­queurs en Grand Chelem de double mixte.

Un petit coup de gueule donc contre l’organisation, qui semble pour sa part satis­faite de son idée en réunis­sant le gratin mondial du simple sur ces deux jours de compétition.