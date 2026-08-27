Benoît Maylin est l’un des analystes tennis fran­çais les plus connus, et son émis­sion quoti­dienne Sans Filet est suivie par des milliers de passionnés de la petite balle jaune.

Jamais avare d’un avis tranché sur l’actualité du circuit, le Français s’est cette fois agacé de l’engouement suscité par le tournoi de double mixte de l’US Open. Ce qui le dérange parti­cu­liè­re­ment, c’est de voir cette compé­ti­tion présentée par certains comme un véri­table titre du Grand Chelem. Selon lui, il s’agit avant tout d’une exhi­bi­tion orga­nisée durant la Fan Week afin de réunir certaines des plus grandes stars du circuit.

Une posi­tion qu’il a exprimée sans détour dans un message publié sur son compte X :

😡 J’en peux plus d’entendre que Muchova et Mensik ont remporté un titre du Grand Chelem !

Ils ont gagné une EXHIBITION.

Point.

On est en train de déna­turer l’histoire du tennis.

C’est dange­reux. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 27, 2026

« J’en peux plus d’entendre que Muchova et Mensik ont remporté un titre du Grand Chelem ! Ils ont gagné une exhi­bi­tion. Point. On est en train de déna­turer l’histoire du tennis. C’est dange­reux » a déclaré Maylin.