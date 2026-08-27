Benoît Maylin est l’un des analystes tennis français les plus connus, et son émission quotidienne Sans Filet est suivie par des milliers de passionnés de la petite balle jaune.
Jamais avare d’un avis tranché sur l’actualité du circuit, le Français s’est cette fois agacé de l’engouement suscité par le tournoi de double mixte de l’US Open. Ce qui le dérange particulièrement, c’est de voir cette compétition présentée par certains comme un véritable titre du Grand Chelem. Selon lui, il s’agit avant tout d’une exhibition organisée durant la Fan Week afin de réunir certaines des plus grandes stars du circuit.
Une position qu’il a exprimée sans détour dans un message publié sur son compte X :
« J’en peux plus d’entendre que Muchova et Mensik ont remporté un titre du Grand Chelem ! Ils ont gagné une exhibition. Point. On est en train de dénaturer l’histoire du tennis. C’est dangereux » a déclaré Maylin.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 10:10