Benoit Maylin « kiffe » Rublev : « J’aime ce mec. Si tour­menté, si torturé. Chaque match donne l’impression que Rublev traverse l’enfer »

Par Laurent Trupiano

Joueur très atta­chant le Russe Andrey Rublev n’est jamais parvenu à atteindre le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. En 8ème de finale, il va affronter Auger‐Alliasime et devra jouer son meilleur niveau pout conti­nuer son aven­ture à New‐York. Son parcours et ses progrès au niveau de son mental ont séduit notre confrère Benoit Maylin.

« J’aime ce mec. Si tour­menté, si torturé. Chaque match donne l’impression que Rublev traverse l’enfer. Mais il travaille pour réussir à se cana­liser. Et il progresse. Sa victoire en 5 sets sur Wong en est la preuve. Mais réussira‑t’il enfin à s’offrir une 12 en Grand Chelem ? »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 18:54

