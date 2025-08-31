Joueur très attachant le Russe Andrey Rublev n’est jamais parvenu à atteindre le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. En 8ème de finale, il va affronter Auger‐Alliasime et devra jouer son meilleur niveau pout continuer son aventure à New‐York. Son parcours et ses progrès au niveau de son mental ont séduit notre confrère Benoit Maylin.
😍 J’aime ce mec.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 30, 2025
Si tourmenté, si torturé.
Chaque match donne l’impression que Rublev traverse l’enfer.
Mais il travaille pour réussir à se canaliser.
Et il progresse.
Sa victoire en 5 sets sur Wong en est la preuve.
Mais réussira‑t’il enfin à s’offrir une 1⁄2 en Grand Chelem ? pic.twitter.com/w4oFCvZAKS
Publié le dimanche 31 août 2025 à 18:54