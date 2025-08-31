Joueur très atta­chant le Russe Andrey Rublev n’est jamais parvenu à atteindre le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. En 8ème de finale, il va affronter Auger‐Alliasime et devra jouer son meilleur niveau pout conti­nuer son aven­ture à New‐York. Son parcours et ses progrès au niveau de son mental ont séduit notre confrère Benoit Maylin.

😍 J’aime ce mec.

Si tour­menté, si torturé.

Chaque match donne l’impression que Rublev traverse l’enfer.

Mais il travaille pour réussir à se cana­liser.

Et il progresse.

Sa victoire en 5 sets sur Wong en est la preuve.

