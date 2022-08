Balayé par Cameron Norrie ce mardi au premier tour de l’US Open (0−6, 6–7, 0–6), Benoît Paire, qui n’a remporté que quatre petits matchs en 2022 sur le circuit prin­cipal pour un total de 24 défaites, a laissé entendre en confé­rence de presse qu’il pour­rait mettre fin à sa saison plus tôt que prévu.

« Franchement, je me laisse aller. Je ne suis pas sûr de conti­nuer la saison. Je ne dis pas qu’on ne reverra plus en Grand Chelem. Il faut que la tête revienne… Il faut que je retrouve le goût de me bagarrer, de voyager. »