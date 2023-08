Alors qu’il était en diffi­culté face au Français Arthur Rinderknech (mené 6–4, 5–3, service pour Arthur), ce jeudi au deuxième tour de l’US Open, Matteo Berrettini a été contraint à l’abandon après une très lourde chute sur un dépla­ce­ment latéral en fond de court.

Sur les images ci‐dessous, on peut clai­re­ment voir que sa cheville droite se bloque dans le ciment ce qui l’amène à chuter assez violem­ment au sol. Si l’Italien a pu fina­le­ment se relever et marcher en boitant, il a logi­que­ment préféré ne prendre aucun risque et aban­donner, lais­sant le Tricolore accéder au 3e tour.

Arthur Rinderknech profite de l’abandon de Berrettini et se qualifie pour le 3e tour ! Touché à la cheville après une chute, l’Italien n’a pas pu pour­suivre la rencontre #USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/ehDtbnzzNs — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2023

Forcément peiné pour son adver­saire, Rinderknech va néan­moins rapi­de­ment retrouver le sourire alors qu’il dispu­tera pour la toute première fois de sa carrière un 3e tour dans un tournoi du Grand Chelem.

Un 3e tour où il pour­rait d’ailleurs affronter un compa­triote en la personne de Gaël Monfils, opposé à Andrey Rublev dans le choc de la journée à Flushing Meadows.