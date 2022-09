Matteo Berretinni était en quart de finale de l’US Open pour la seconde fois après sa belle perfor­mance réalisée en 2019. Hier, l’Italien s’est fait balayé par le Norvégien Casper Ruud en trois manches, 6–1, 6–4, 7–5. Visiblement « absent », son niveau de jeu, lui a fait défaut malgré un vrai sursaut dans le 3ème set. Matteo Berrettini l’a confirmé en confé­rence de presse..mais sans vrai­ment pouvoir l’expliquer.

This is probably Berrettini’s worst match ever. — Relevant Tennis | Stats & Info (@RelevantTennis) September 6, 2022

« Je me disais ok je suis dans le jeu, et puis double faute, et puis, vous savez, j’ai perdu un break en 30 secondes. Après 20 minutes, j’étais à 5–0. Je ne sais pas comment, vrai­ment. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je vais laisser passer quelques jours, et ensuite je vais réflé­chir à ce qui s’est passé. C’est trop tôt. Mais quelque chose s’est passé, et je ne suis vrai­ment pas heureux de ça. » a expliqué l’Italien défait…