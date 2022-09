Il est raris­sime que Matteo Berrettini n’as­sume pas son rang dans les tour­nois du Grand Chelem. Et après avoir manqué Roland‐Garros à cause d’une opéra­tion de la main et Wimbledon après une conta­mi­na­tion au Covid, l’Italien a les croc sur cet US Open où il retrou­vera Casper Ruud ce mardi pour une place dans le dernier carré (à partir de 18h). Un joueur qu’il connaît bien.

« Nous avons un jeu simi­laire. On aime jouer, on aime tourner autour de notre coup droit et mettre beau­coup d’ef­fets sur la balle, être agressif. Je pense que la clé est d’être agressif face à lui (sourire). Je vais essayer de le faire courir, mais pas trop. Oui, la clé je pense est d’être agressif, d’uti­liser mes armes, mon service, évidem­ment mon coup droit. On s’est joué il y a un mois (défaite en trois sets en finale de Gstaad, ndlr). Évidemment, c’était sur terre battue, c’était complè­te­ment diffé­rent. Nous avons toujours eu des matchs diffi­ciles. Nous nous connais­sons bien. Je suis sûr que ce sera un grand match. »