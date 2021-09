Si Matteo Berrettini s’est imposé en trois sets contre Jérémy Chardy, le match aurait pu tourner diffé­rem­ment. L’Italien a remporté les deux premiers au terme de deux tie‐breaks serrés, où a même dû sauver une balle de set dans la deuxième manche. Matteo, qui s’en sort bien, savait à quoi s’at­tendre avec le Français, souvent dange­reux sur cette surface.

« Avant de commencer, je savais que ce serait vrai­ment diffi­cile pour tant de raisons. D’abord parce que Jeremy est un grand joueur. Il peut très bien jouer, surtout sur ces courts. Ils sont vrai­ment rapides. Il est vrai­ment diffi­cile à jouer. J’ai joué un match solide. Je servais bien, je ne me sentais pas le meilleur depuis la ligne de fond, mais ensuite, le match se dérou­lait et je me sentais de mieux en mieux », a analysé le numéro 8 mondial en confé­rence de presse.