C’est encore aussi grâce à son service que Matteo Berrettini a pu se sortir de situa­tions périlleuses face à un Corentin Moutet, coura­geux et créatif.

En confé­rence de presse, Matteo est revenu sur cet appren­tis­sage fasti­dieux qui lui permet aujourd’hui d’avoir une arme fatale dans les moments déci­sifs. Ceux qui ont progressé en alignant les barils de balle en visant des cibles savent bien de quoi parle l’Italien : « Je me souviens quand j’étais enfant, des paniers au service tout seul, j’en ai accu­mulés. Je servais vrai­ment beau­coup. Mon entraî­neur de toujours Vincenzo a toujours pensé que le service pouvait devenir une grande arme. Je me souviens parti­cu­liè­re­ment du moment où je servais du côté égalité. Je me mettais toujours dans une situa­tion de match où le score serait de 30A ou de 40A. Je voulais m’im­poser le maximum de concen­tra­tion même si cela était fictif pour que par la suite dans ma carrière je sois dans ces moments là très perfor­mants » a expliqué l’Italien.