Matteo Berrettini, tête de série numéro 6 de cet US Open 2020, a effacé le Français Ugo Humbert au 2ème tour : 6-4, 6-4, 7-6(6). L’Italien a estimé être en forme dans ce début de tournoi.

« Je suis content du niveau que je montre dans le tournoi. J’ai beaucoup de succès tant au service que dans le reste. Chaque match est différent et aujourd’hui contre Humbert j’ai dû travailler dur pour remporter la victoire, a expliqué Matteo en conférence de presse. C’est un très jeune joueur qui a un bon entraînement et un excellent service. Déjà à Roland Garros il a joué un grand rôle et je savais qu’aujourd’hui s’il voulait la victoire je devais donner le meilleur de moi. »

Pour rappel, l’Italien avait atteint la demi-finale (Perdue contre Rafael Nadal) lors de l’édition 2019.