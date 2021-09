Favori de sa partie de tableau pour se hisser jusqu’en quarts de finale, Matteo Berrettini a fait respecter son rang même si tout n’a pas été parfait, notam­ment lors de son dernier match face à l’étrange Oscar Otte, doté d’un jeu assez atypique. S’il est parvenu à l’emporter grâce aussi à une bles­sure de son adver­saire, l’Italien a reconnu qu’il avait du gérer la pres­sion, chose un peu nouvelle chez lui depuis sa finale à Wimbledon.

« J’ai un peu ressenti la pres­sion, aujourd’hui et tout au long du tournoi, mais j’ar­rive à la gérer. Aujourd’hui (lundi), c’était un match compliqué, contre un adver­saire au tennis très diffé­rent que j’ai l’ha­bi­tude de jouer. Je sais accepter qu’aucun match n’est facile à ce niveau et que je dois faire des ajus­te­ments dans mon tennis pour atteindre mes objec­tifs », a déclaré celui qui affron­tera pour la troi­sième fois de la saison Novak Djokovic, à chaque fois en Grand Chelem (en quart à Roland‐Garros et en finale de Wimbledon).