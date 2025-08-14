Les jours passent et se ressemblent pour Matteo Berrettini. Pas épargné par les blessures depuis l’exercice 2023, le finaliste de Wimbledon 2021 alterne constamment entre les retours sur le court et les nouveaux passages à l’infirmerie.
Depuis sa blessure contractée lors du Masters 1000 de Rome en mai dernier, le 59e joueur mondial n’a disputé qu’un petit match, une défaite au premier tour de Wimbledon. Sûrement désireux de ne pas précipiter son retour à la compétition, le transalpin a déclaré forfait pour l’US Open. Un nouveau coup dur pour le tournoi qui a déjà enregistré le forfait de Grigor Dimitrov.
La carrière du Romain prend une tournure tragique, alors que son compatriote Paolo Bertolucci présageait déjà le pire en juillet dernier.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 14:45