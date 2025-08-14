AccueilUS OpenBerrettini le cauchemar continu
Les jours passent et se ressemblent pour Matteo Berrettini. Pas épargné par les bles­sures depuis l’exer­cice 2023, le fina­liste de Wimbledon 2021 alterne constam­ment entre les retours sur le court et les nouveaux passages à l’infirmerie. 

Depuis sa bles­sure contractée lors du Masters 1000 de Rome en mai dernier, le 59e joueur mondial n’a disputé qu’un petit match, une défaite au premier tour de Wimbledon. Sûrement dési­reux de ne pas préci­piter son retour à la compé­ti­tion, le trans­alpin a déclaré forfait pour l’US Open. Un nouveau coup dur pour le tournoi qui a déjà enre­gistré le forfait de Grigor Dimitrov.

La carrière du Romain prend une tour­nure tragique, alors que son compa­triote Paolo Bertolucci présa­geait déjà le pire en juillet dernier.

Publié le jeudi 14 août 2025 à 14:45

