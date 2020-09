Mercredi, Matteo Berrettini, a fait une sortie qui est passée un peu inaperçue.

Alors qu’on lui demandait de rebondir sur les critiques concernant la piètre qualité de la finale de l’US Open entre Thiem et Zverev, l’Italien a tenu à défendre ses collègues : « Je trouve que ces critiques sont tristes. Cela m’attriste de lire ces choses sur des jeunes joueurs qui essayent de faire le mieux possible et qui étaient confrontés à une pression importante d’autant qu’ils savaient que cela était une chance unique avec l’absence de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Personnellement, je ne m’attendais pas à deux robots en finale. J’ai vécu une situation semblable en quart de finale face à Monfils il y a un an. Ma main s’est mise à trembler et j’ai commis une double faute »