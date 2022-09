Il a fallu cinq sets et un peu moins de quatre heures de jeu à Matteo Berrettini pour venir à bout d’Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale de l’US Open (3−6, 7–6, 6–3, 4–6, 6–2). En confé­rence de presse, l’Italien a parlé des condi­tions diffi­ciles à New‐York, mêlant chaleur et humidité.

« Je n’aime pas jouer avec ma casquette en avant. Le soleil ne me déran­geait pas. Ça allait bien. C’était plutôt l’hu­mi­dité qui me déran­geait. Mon short était trempé (de sueur), c’était un peu diffi­cile de bouger. Je me sentais plus lourd », a expliqué le 14e mondial, qui retrou­vera Casper Ruud en quarts de finale mardi.