Une nouvelle fois, Matteo Berrettini a pris un set à Novak Djokovic en Grand Chelem (après Roland‐Garros et Wimbledon cette saison), mais une nouvelle fois, l’Italien s’est incliné face au numéro 1 mondial après notam­ment un premier set tita­nesque d’1h18.

Conscient de ce qu’il le sépare encore du Serbe, Matteo accu­sait un peu le coup en confé­rence de presse d’après match.

« C’était un match très diffi­cile, comme toujours contre Novak. Je me sentais bien, je jouais bien. Il a cette capa­cité – et c’est proba­ble­ment pour cela qu’il est le meilleur de tous les temps – d’élever son jeu, son niveau tout le temps. Peu importe si je joue bien, il joue mieux. Il commence à mieux retourner, à mieux servir. Je n’ar­ri­vais pas à me mettre en valeur comme il l’a fait. Il méri­tait de gagner. Ce qui est bien, c’est que j’ap­prends beau­coup à chaque fois qu’on joue. Je veux dire, je ne peux pas me plaindre. Il était meilleur que moi. J’ai vu les statis­tiques. J’ai fait un bon match, mais il était juste meilleur que moi. »